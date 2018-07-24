Готівковий курс долара в продажу трохи виріс

Курс євро виріс на 4 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 24 липня 2018 року, об 11:30 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім днем виріс на 8 копійок і склав 26,58 гривень за долар, курс купівлі долара виріс на 7 копійок - до 26,37 гривень за долар. Порівняно з даними 23 липня курс євро в продажу зріс на 4 копійки - до 31,19 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,65 - 26,52 (25,60 - 26,43 - 23 липня), продажу 26,47 - 26,90 (26,40 - 26,90 - 23 липня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,3772 (26,3008 - 23 липня), продажу - 26,5877 (26,5079 - 23 липня) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,00 - 31,00 (30,00 - 30,91 - 23 липня), продажу - 30,90 - 31,95 (30,83 - 31,80 - 23 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,6782 (30,6545 - 23 липня), продажу - 31,1916 (31,1523 - 23 липня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,800 - 4,120 (2,800 - 4,100 - 23 липня), продажу - 4,100 - 5,000 (4,100 - 5,000 - 23 липня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,848 (3,831 - 23 липня), продажу 4,248 (4,236 - 23 липня) за 10 рублів.