НБУ на 24 липня послабив курс гривні до 26,45 грн/долар

Євро подорожчав до 30,98 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 24 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем, 23 липня, послабив курс гривні до 26,45 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2 644,9683 гривні за 100 доларів (+0,3582);

3 098,8449 гривні за 100 євро (+12,5846);

4,1854 гривні за 10 рублів (+0,0199).

Нагадаємо, курс долара у продажу 23 липня 2018 року, на міжбанку підвищився на 3 копійки - до 26,48 грн/дол, курс купівлі підвищився на 3 копійки - до 26,46 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 1 копійку - до 30,98 грн/євро.

В обмінних пунктах України курс долара сьогодні, 23 липня 2018 року, в продажу не змінився порівняно з попереднім днем і склав 26,50 гривень за долар, курс купівлі долара виріс на 1 копійку - до 26,30 гривень за долар. У порівнянні з даними 20 липня, курс євро у продажу виріс на 11 копійок - до 31,15 гривень за євро.