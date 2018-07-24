Курс долара на міжбанку 24 липня виріс до 26,59 гривень/долар

Євро подорожчав на 14 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу сьогодні, 24 липня 2018 року, підвищився на 11 копійок - до 26,59 грн/дол, курс купівлі підвищився також на 11 копійок - до 26,57 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 14 копійок - до 31,13 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,5700 - 26,5900, євро 31,1081 - 31,1289 грн/євро, російський рубль 0,4234 - 0,4241 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,5700 26,5900

EUR/UAH 31,1081 31,1289

RUB/UAH 0,4234 0,4241

Нагадаємо, 23 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,4600 - 26,4800, євро 30, 9661 - 30,9895 грн/євро, російський рубль 0,41 92 - 0,4197 грн/рубль.

Національний банк України на 24 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем, 23 липня, послабив курс гривні до 26,45 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2 644,9683 гривні за 100 доларів (+0,3582); 3 098,8449 гривні за 100 євро (+12,5846); 4,1854 гривні за 10 рублів (+0,0199).

В українських обмінних пунктах сьогодні, 24 липня 2018 року, об 11:30 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім днем виріс на 8 копійок і склав 26,58 гривень за долар, курс купівлі долара виріс на 7 копійок - до 26,37 гривень за долар. Порівняно з даними 23 липня курс євро в продажу зріс на 4 копійки - до 31,19 гривень за євро.