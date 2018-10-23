НБУ на 24 жовтня встановив курс євро на рівні 32,30 грн/євро

Єдина європейська валюта подорожчала на 3 копійки

Курс євро - На 24 жовтня НБУ встановив курс 32,30 гривень за евроНациональный банк України (НБУ) на 24 жовтня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро до гривні на 3 копійки - до 32,30 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 24 жовтня встановлено на такому рівні:

3230,9884 гривні за 100 євро (+3,4266 грн).

При цьому курс євро на 23 жовтня становить 3227,5618 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 23 жовтня 2018 року, обмінних пунктах курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 32,49 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,40 - 32,35 (30,60 - 32,40 - 22 жовтня), продажу 32,30 - 33,13 (32,30 - 33,30 - 22 жовтня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,03 (32,06 - 22 жовтня), продажу - 32,49 (32,56 - 22 жовтня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 5 копійок до 32,29 грн/євро. Курс покупки становить 32,26 грн/євро.