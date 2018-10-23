Курс доллара на межбанке вырос до 28,17 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Национальная валюта на межбанке подорожала на 6 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 23 октября 2018 года вырос на 7 копеек до 28,17 грн/доллар, курс в покупке вырос на 6 копеек до 28,14 грн/доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до - 32,29 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,1450 - 28,1700 грн/доллар, евро 32,2682 - 32,2940 грн/евро, российский рубль 0,4296 - 0,4302 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1450 28,1700

EUR/UAH 32,2682 32,2940

RUB/UAH 0,4296 0,4302

Напомним, 22 октября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 28,0800 - 28,1000 грн/доллар, евро 32,2358 - 32,2475 грн/евро, российский рубль 0,4298 - 0,4306 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,14 грн/доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 24 октября установлен на таком уровне: 2814,9402 гривен за 100 долларов (+6,8997).

Отметим, справочное значение курса доллара на 23 октября составило 28,14 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,1487 гривен за доллар, что на 6 копеек выше, чем установленный 22 октября (28,0833 гривен за доллар).