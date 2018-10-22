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НБУ на 23 октября установил курс евро на уровне 32,27 грн/евро

Новости » Финансы    22.10.2018 - 17:37
Фото: единая европейская валюта (Pixabey)
Фото: единая европейская валюта (Pixabey)

Единая европейская валюта подешевела на 5 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 октября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро к гривне на 5 копеек - до 32,27 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 23 октября установлен на таком уровне:

3227,5618 гривны за 100 евро (-4,9137 грн).

При этом курс евро на 22 октября составляет 3232,4755 гривны за 100 евро.

НБУ на 23 октября установил курс евро на уровне 32,27 грн/евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 22 октября 2018 года, в обменных пунктах курс евро в продаже вырос на 4 копейки - до 32,56 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,60 - 32,40 (30,40 - 32,40 - 19 октября), продажи 32,30 - 33,30 (32,20 - 33,10 - 19 октября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,06 (32,06 - 19 октября), продажи - 32,56 (32,52 - 19 октября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 11 копеек до - 32,24 грн/евро. Курс покупки составляет 32,23 грн/евро.

Курс доллара на межбанке снизился до 28,10 грн/доллар НБУ на 23 октября установил курс гривны на уровне 28,08 грн/доллар
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