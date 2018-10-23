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Наличный курс доллара немного вырос

Новости » Финансы    23.10.2018 - 11:35
Фото: коллаж (Pixabey)
Фото: коллаж (Pixabey)

Доллар дорожает, евро дешевеет на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 23 октября 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 1 копейку до 28,19 гривен за доллар, в покупке курс доллара вырос на 2 копейки до 28,00 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 32,49 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,30 - 28,12 (27,30 - 28,10 - 22 октября), продажи 28,09 - 28,85 (28,10 - 28,85 - 22 октября) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,00 (27,98 - 22 октября), продажи - 28,19 (28,18 - 22 октября) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,40 - 32,35 (30,60 - 32,40 - 22 октября), продажи 32,30 - 33,13 (32,30 - 33,30 - 22 октября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,03 (32,06 - 22 октября), продажи - 32,49 (32,56 - 22 октября) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,70 - 4,26 (2,70 - 4,23 - 22 октября), продажи - 4,20 - 5,00 (4,20 - 5,00 - 22 октября) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,91 (3,90 - 22 октября), продажи 4,33 (4,30 - 22 октября) грн за 10 рублей.

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Темы: Курс доллара
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