НБУ на 24 июля ослабил курс гривны до 26,45 грн/доллар

Евро подорожал до 30,98 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 23 июля, ослабил курс гривны до 26,45 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2 644,9683 гривны за 100 долларов (+0,3582);

3 098,8449 гривны за 100 евро (+12,5846);

4,1854 гривны за 10 рублей (+0,0199).

Напомним, курс доллара в продаже 23 июля 2018 года, на межбанке повысился на 3 копейки - до 26,48 грн/долл, курс покупки повысился на 3 копейки - до 26,46 грн/долл. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку - до 30,98 грн/евро.

В обменных пунктах Украины курс доллара сегодня, 23 июля 2018 года, в продажи не изменился по сравнению с предыдущим днем и составил 26,50 гривен за доллар, курс покупки доллара вырос на 1 копейку - до 26,30 гривен за доллар. В сравнении с данными 20 июля, курс евро в продаже вырос на 11 копеек - до 31,15 гривен за евро.