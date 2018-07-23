Курс долара на міжбанку 23 липня підвищився до 26,48 гривень/долар

Новини Фінанси 23.07.2018 - 17:17
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Євро подорожчав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку у продажу сьогодні, 23 липня 2018 року, підвищився на 3 копійки - до 26,48 грн/дол, курс купівлі підвищився на 3 копійки - до 26,46 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 1 копійку - до 30,98 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,4600 - 26,4800, євро 30, 9661 - 30,9895 грн/євро, російський рубль 0,41 92 - 0,4197 грн/рубль.

Валюти           Bid            Offer

USD/UAH       26,4600     26,4800

EUR/UAH       30, 9661    30,9895 

RUB/UAH       0,41 92      0,4197

Нагадаємо, 20 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,4300-26,4500, євро 30,9601-30,9808 грн/євро, російський рубль 0,4163-0,4168 грн/рубль.

Додамо, що Національний банк України на 23 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,45 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2644,6104 гривні за 100 доларів (-2,6329); 3086,2603 гривні за 100 євро (+18,6348); 4,1655 гривні за 10 рублів (-0,0182).

Також в обмінних пунктах України курс долара сьогодні, 23 липня 2018 року, в продажу не змінився порівняно з попереднім днем і склав 26,50 гривень за долар, курс купівлі долара виріс на 1 копійку - до 26,30 гривень за долар. У порівнянні з даними 20 липня курс євро у продажу виріс на 11 копійок - до 31,15 гривень за євро.

НБУ на 23 липня зміцнив курс гривні до 26,45 грн/долар Курс долара на міжбанку 20 липня знизився до 26,45 гривень/долар
Темы: Курс долара    Теги:  валюта,  Міжбанк,  Курс гривні,  Курс долара,  Євро  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС