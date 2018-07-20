НБУ на 23 липня зміцнив курс гривні до 26,45 грн/долар

Євро подорожчав до 30,86 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 23 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,45 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2644,6104 гривні за 100 доларів (-2,6329);

3086,2603 гривні за 100 євро (+18,6348);

4,1655 гривні за 10 рублів (-0,0182).

Курс долара на міжбанку у продажу сьогодні, 20 липня 2018 року, знизився на 1 копійку - до 26,45 грн/дол, курс купівлі підвищився на 1 копійку - до 26,43 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 30 копійок - до 30,98 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 20 липня 2018 року, в 11:40 курс долара в продажу не змінився порівняно з попереднім днем і склав 26,50 гривень за долар, курс купівлі долара виріс на 2 копійки - до 26,29 гривень за долар. Порівняно з даними 19 липня курс євро у продажу виріс на 1 копійку - до 31,04 гривень за євро.