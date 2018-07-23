Готівковий курс долара в продажу не змінився

Курс євро виріс на 11 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 23 липня 2018 року, об 11:30 курс долара в продажу не змінився порівняно з попереднім днем і склав 26,50 гривень за долар, курс купівлі долара виріс на 1 копійку - до 26,30 гривень за долар. У порівнянні з даними 20 липня курс євро у продажу виріс на 11 копійок - до 31,15 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,60 - 26,43 (25,55 - 26,41 - 20 липня), продажу 26,40 - 26,90 (26,40 - 26,90 - 20 липня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,3008 (26,2998 - 20 липня), продажу - 26,5079 (26,5094 - 20 липня) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,00 - 30,91 (30,00 - 30,75 - 20 липня), продажу - 30,83 - 31,80 (30,75 - 31,75 - 20 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,6545 (30,5130 - 20 липня), продажу - 31,1523 (31,0448 - 20 липня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,800 - 4,100 (2,800 - 4,110 - 20 липня), продажу - 4,100 - 5,000 (4,100 - 5,000 - 20 липня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,831 (3,815 - 20 липня), продажу 4,236 (4,237 - 20 липня) за 10 рублів.