НБУ на 22 октября установил курс евро на уровне 32,32 грн/евро

Фото: единая европейская валюта (Pixabey)

Единая европейская валюта подорожала на 7 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 октября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро к гривне на 7 копеек - до 32,32 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 22 октября установлен на таком уровне:

3232,4755 гривны за 100 евро (+6,7983 грн).

При этом курс евро на 19 октября составляет 3225,6162 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 19 октября 2018 года, в обменных пунктах курс евро в продаже вырос на 4 копейки - до 32,52 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,40 - 32,40 (30,40 - 32,35 - 18 октября), продажи 32,20 - 33,10 (32,20 - 33,13 - 18 октября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,06 (32,00 - 18 октября), продажи - 32,52 (32,48 - 18 октября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 32,35 грн/евро. Курс покупки составляет 32,33 грн/евро.