НБУ на 23 жовтня встановив курс євро на рівні 32,27 грн/євро

Фото: єдина європейська валюта (Pixabey)

Єдина європейська валюта подешевшала на 5 копійок

Національний банк України (НБУ) на 23 жовтня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро до гривні на 5 копійок - до 32,27 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 23 жовтня, встановлений на такому рівні:

3227,5618 гривні за 100 євро (-4,9137 грн).

При цьому курс євро на 22 жовтня становить 3232,4755 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтня 2018 року, обмінних пунктах курс євро у продажу зріс на 4 копійки - до 32,56 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,60 - 32,40 (30,40 - 32,40 - 19 жовтня), продажу 32,30 - 33,30 (32,20 - 33,10 - 19 жовтня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,06 (32,06 - 19 жовтня), продажу - 32,56 (32,52 - 19 жовтня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 11 копійок до - 32,24 грн/євро. Курс покупки становить 32,23 грн/євро.