Курс доллара на межбанке снизился до 28,10 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Национальная валюта на межбанке подорожала на 6 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 22 октября 2018 года снизился на 6 копеек до 28,10 грн/доллар, курс в покупке снизился на 6 копеек до 28,08 грн/доллар. Курс евро снизился на 11 копеек до - 32,24 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,0800 - 28,1000 грн/доллар, евро 32,2358 - 32,2475 грн/евро, российский рубль 0,4298 - 0,4306 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,0800 28,100

EUR/UAH 32,2358 32,2475

RUB/UAH 0,4298 0,4306

Напомним, 19 октября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,1400 - 28,1600 грн/доллар, евро 32,3300 - 32,3502 грн/евро, российский рубль 0,4298 - 0,4303 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,08 грн/доллар, что на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 23 октября установлен на таком уровне: 2808,0405 гривен за 100 долларов (-10,1596).

Отметим, справочное значение курса доллара на 22 октября составило 28,08 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,0833 гривен за доллар, что на 10 копеек ниже, чем установленный 19 октября (28,1847 гривен за доллар).