Наличный курс доллара снизился на 5 копеек

Фото: Обмен валют (РБК-Украина)

Доллар дешевеет, евро дорожает на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 22 октября 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился 4 копейки - до 28,18 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился на 5 копеек до 27,98 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки - до 32,56 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,30 - 28,10 (27,25 - 28,16 - 19 октября), продажи 28,10 - 28,85 (28,10 - 28,80 - 19 октября) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,98 (28,03 - 19 октября), продажи - 28,18 (28,22 - 19 октября) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,60 - 32,40 (30,40 - 32,40 - 19 октября), продажи 32,30 - 33,30 (32,20 - 33,10 - 19 октября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,06 (32,06 - 19 октября), продажи - 32,56 (32,52 - 19 октября) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,70 - 4,23 (2,70 - 4,23 - 19 октября), продажи - 4,20 - 5,00 (4,20 - 5,00 - 19 октября) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,90 (3,90 - 19 октября), продажи 4,32 (4,30 - 19 октября) грн за 10 рублей.