Курс доллара на межбанке вырос до 27,78 грн/доллар

Фото: коллаж (Paxabay)

Доллар на межбанке подорожал на 3 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 22 ноября 2018 года вырос на 3 копейки до 27,78 грн/доллар, курс в покупке до 27,73 грн/доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 31,67 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,7600 - 27,7800 грн/доллар, евро 31,6575 - 31,6775 грн/евро, российский рубль 0,4237 - 0,42425 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7600 27,7800

EUR/UAH 31,6575 31,6775

RUB/UAH 0,4237 0,42425

Напомним, 21 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 27,7350 - 27,7550 грн/доллар, евро 31,6040 - 31,6240 грн/евро, российский рубль 0,4208 - 0,4215 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,74 грн/доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 23 ноября установлен на таком уровне: 2774,5837 гривен за 100 долларов (-2,9061 гривен).

Напомним, справочное значение курса доллара на 22 ноября составило 27,74 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,7419 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже, чем установленный 20 ноября (27,7776 гривен за доллар).