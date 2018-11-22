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Курс доллара на межбанке вырос до 27,78 грн/доллар

Новости » Финансы    22.11.2018 - 17:12
Курс доллара на межбанке вырос до 27,78 грн/доллар
Фото: коллаж (Paxabay)

Доллар на межбанке подорожал на 3 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 22 ноября 2018 года вырос на 3 копейки до 27,78 грн/доллар, курс в покупке до 27,73 грн/доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 31,67 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,7600 - 27,7800  грн/доллар, евро 31,6575 - 31,6775 грн/евро, российский рубль 0,4237 - 0,42425 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,7600     27,7800

EUR/UAH     31,6575     31,6775

RUB/UAH     0,4237       0,42425

Курс доллара на межбанке вырос до 27,78 грн/доллар

Напомним, 21 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 27,7350 - 27,7550 грн/доллар, евро 31,6040 - 31,6240 грн/евро, российский рубль 0,4208 - 0,4215 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,74 грн/доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 23 ноября установлен на таком уровне: 2774,5837 гривен за 100 долларов (-2,9061 гривен).

Напомним, справочное значение курса доллара на 22 ноября составило 27,74 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,7419  гривен за доллар, что на 3 копейки ниже, чем установленный 20 ноября (27,7776 гривен за доллар).

НБУ на 23 ноября установил курс гривны на уровне 27,74 грн/доллар Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,74 грн/доллар
Темы: Курс доллара
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