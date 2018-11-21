НБУ на 22 ноября установил курс евро на уровне 31,68 грн/евро

Фото: коллаж (Paxabay)

Единая европейская валюта подешевела

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 2 копейки до 31,68 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 22 ноября установлен на таком уровне:

3168,8381 гривны за 100 евро (-2,0741 грн).

При этом курс евро на 21 ноября составляет 3170,9122 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 21 ноября 2018 года, в обменных пунктах курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 31,96 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,70 - 31,80 (30,84 - 31,80 - 20 ноября), продажи 31,70 - 32,20 (31,75 - 32,35 - 20 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,52 (31,59 - 20 ноября), продажи - 31,96 (32,04 - 20 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро курс евро снизился на 2 копейки до 31,62 грн/евро. Курс покупки составляет 31,60 грн/евро.