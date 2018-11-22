НБУ на 23 листопада встановив курс євро на рівні 31,63 грн/євро

Єдина європейська валюта подешевшала

Національний банк України (НБУ) на 23 листопада 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 5 копійок до 31,63 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 23 листопада встановлено на такому рівні:

3163,8578 гривні за 100 євро (-4,9803 грн).

При цьому курс євро на 22 листопада становить 3168,8381 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 22 листопада 2018 року, обмінних пунктах курс євро у продажу залишився на рівні 31,96 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,72 - 31,83 (30,70 - 31,80 - 21 листопада), продажу 31,60 - 32,29 (31,70 - 32,20 - 21 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,53 (31,52 - 21 листопада), продажу - 31,96 (31,96 - 21 листопада) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро курс євро виріс на 5 копійок до 31,67 грн/євро. Курс покупки становить 31,65 грн/євро.