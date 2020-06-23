НБУ на 23 июня снизил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар опустил ниже отметки 26,70 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,66 гривен за доллар. Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 23 июня установлен на таком уровне: 26,6695 гривен за 1 доллар (-0,0512 грн). При этом курс доллара на 22 июня составляет 26,7207 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 22 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,72 гривен за доллар, курс в покупке до 26,69 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 29,95 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 22 июня справочный курс на уровне 26,67 грн/доллар, снизив его по сравнению с 19 июня (26,72 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 22 июня 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 26,82 гривен за доллар. Курс евро снизился на 5 копеек до 30,03 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,61 (26,63 - 19 июня), продажи - 26,82 (26,83 - 19 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,59 (29,66 - 19 июня), продажи - 30,03 (30,08 - 19 июня) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,42 (3,42 - 19 июня), продажи 3,87 (3,87 - 19 июня) грн за 10 рублей.

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Автор: Александр Белоус