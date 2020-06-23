НБУ на 23 червня знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар опустив нижче позначки 26,70 гривень

Національний банк України (НБУ) на 23 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,66 гривень за долар. Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 23 червня встановлено на такому рівні: 26,6695 гривень за 1 долар (-0,0512 грн). При цьому курс долара на 22 червня становить 26,7207 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 22 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,72 гривень за долар, курс купівлі до 26,69 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 29,95 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 22 червня довідковий курс на рівні 26,67 грн/долар, знизивши його порівняно з 19 червня (26,72 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 22 червня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 26,82 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 30,03 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,61 (26,63 - 19 червня), продажу - 26,82 (26,83 - 19 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,59 (29,66 - 19 червня), продажу - 30,03 (30,08 - 19 червня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,42 (3,42 - 19 червня), продажу 3,87 (3,87 - 19 червня) грн за 10 рублів.

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Автор: Олександр Білоус