НБУ на 23 декабря опустил курс доллара до нового минимума

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,29 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 23 декабря установлен на таком уровне: 2329,122 гривен за 100 долларов (-3,4064 гривен).

При этом курс доллара на 21 декабря составляет 2332,5284 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 21 декабря - 2332,5284 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.

bank.gov.ua

Напомним, 21 декабря межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 23,31 гривен за доллар, курс в покупке до 23,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 25,84 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 21 декабря справочный курс на уровне 23,28 грн/доллар, понизив его по сравнению с 20 декабря (23,32). Справочный курс упал до нового минимума с начала 2019 года.

В то же время в обменных пунктах Украины 21 декабря курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 23,34 гривен за доллар, курс евро снизился на 5 копеек до 25,94 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,10 (23,14 - 20 декабря), продажи - 23,34 (23,35 - 20 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,50 (25,64 - 20 декабря), продажи - 25,94 (25,99 - 20 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,45 (3,46 - 20 декабря), продажи 3,77 (3,77 - 20 декабря) грн за 10 рублей.