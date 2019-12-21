Курс доллара продолжает снижаться

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар обновил очередной минимум

В обменных пунктах Украины сегодня, 21 декабря 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 23,34 гривен за доллар, курс евро снизился на 5 копеек до 25,94 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,10 (23,14 - 20 декабря), продажи - 23,34 (23,35 - 20 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,50 (25,64 - 20 декабря), продажи - 25,94 (25,99 - 20 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,45 (3,46 - 20 декабря), продажи 3,77 (3,77 - 20 декабря) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 23,10-23,35 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 21 декабря межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 23,31 гривен за доллар, курс в покупке до 23,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 25,84 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 21 декабря справочный курс на уровне 23,28 грн/доллар, понизив его по сравнению с 20 декабря (23,32). Справочный курс упал до нового минимума с начала 2019 года. Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Напомним, по данным Совета НБУ, главными причинами укрепления курса гривны к доллару в 2019 году были приток портфельных инвестиций (спекулятивного капитала) нерезидентов на рынок ОВГЗ; благоприятные условия торговли; высокий урожай сельскохозяйственных культур.

Отметим, руководитель проектов и программ департамента открытых рынков Национального банка Эмал Бахтари заявил, что в условиях плавающего курсообразования никто наверняка не скажет, где предел укрепления гривны.