Курс доллара снизился на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар торгуется выше уровня 23,30 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 11:50 21 декабря 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 23,31 гривен за доллар, курс в покупке до 23,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 25,84 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 3,2900 - 23,3100 грн/доллар, евро 25,8233 - 25,8487 грн/евро, российский рубль 0,3746 - 0,3751 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,2900 23,3100 EUR/UAH 25,8233 25,8487 RUB/UAH 0,3746 0,3751

Напомним, 20 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке крылись в диапазоне 23,3000 - 23,3250 грн/доллар, евро 25,8233 - 25,8487 грн/евро, российский рубль 0,3746 - 0,3751 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,32 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 декабря установлен на таком уровне: 2332,5284 гривен за 100 долларов (-4,8768 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 20 декабря - 2337,4052 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.

Напомним, по данным Совета НБУ, главными причинами укрепления курса гривны к доллару в 2019 году были приток портфельных инвестиций (спекулятивного капитала) нерезидентов на рынок ОВГЗ; благоприятные условия торговли; высокий урожай сельскохозяйственных культур.

Отметим, руководитель проектов и программ департамента открытых рынков Национального банка Эмал Бахтари заявил, что в условиях плавающего курсообразования никто наверняка не скажет, где предел укрепления гривны.