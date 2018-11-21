Курс доллара на межбанке снизился до 27,75 грн/доллар

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар на межбанке подорожал на 1 копейку

Курс доллара на межбанке в продаже 21 ноября 2018 года снизился на 1 копейку до 27,75 грн/доллар, курс в покупке до 27,73 грн/доллар. Курс евро снизился на 2 копейки до 31,62 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,7350 - 27,7550 грн/доллар, евро 31,6040 - 31,6240 грн/евро, российский рубль 0,4208 - 0,4215 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7350 27,7550

EUR/UAH 31,6040 31,6240

RUB/UAH 0,4208 0,4215

Напомним, 20 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 27,7350 - 27,7600 грн/доллар, евро 31,6179 - 31,6436 грн/евро, российский рубль 0,4208 - 0,4215 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,77 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 22 ноября установлен на таком уровне: 2777,4898 гривен за 100 долларов (+1,1023 гривен).

Напомним, справочное значение курса доллара на 21 ноября составило 27,76 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,7673 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже, чем установленный 19 ноября (27,7705 гривен за доллар).