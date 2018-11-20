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НБУ на 21 ноября установил курс евро на уровне 31,70 грн/евро

Новости » Финансы    20.11.2018 - 17:32
НБУ на 21 ноября установил курс евро на уровне 31,70 грн/евро
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Единая европейская валюта подешевела

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 2 копейки до 31,70 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 21 ноября установлен на таком уровне:

3170,9122 гривны за 100 евро (-1,7748 грн).

При этом курс евро на 20 ноября составляет 3172,6870 гривны за 100 евро.

НБУ на 21 ноября установил курс евро на уровне 31,70 грн/евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 20 ноября 2018 года, в обменных пунктах курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 32,04 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,84 - 31,80 (30,70 - 31,77 - 16 ноября), продажи 31,75 - 32,35 (31,70 - 32,50 - 16 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,59 (31,45 - 16 ноября), продажи - 32,04 (31,96 - 16 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро курс евро снизился на 8 копеек до 31,64 грн/евро. Курс покупки составляет 31,61 грн/евро.

НБУ на 21 ноября установил курс гривны на уровне 27,76 грн/доллар Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,77 грн/доллар
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