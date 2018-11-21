НБУ на 22 листопада встановив курс євро на рівні 31,68 грн/євро

Фото: колаж (Paxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала

Національний банк України (НБУ) на 22 листопада 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 2 копійки до 31,68 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 22 листопада встановлено на такому рівні:

3168,8381 гривні за 100 євро (-2,0741 грн).

При цьому курс євро на 21 листопада становить 3170,9122 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 21 листопада 2018 року, обмінних пунктах курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 31,96 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,70 - 31,80 (30,84 - 31,80 - 20 листопада), продажу 31,70 - 32,20 (31,75 - 32,35 - 20 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,52 (31,59 - 20 листопада), продажу - 31,96 (32,04 - 20 листопада) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро курс євро знизився на 2 копійки до 31,62 грн/євро. Курс покупки становить 31,60 грн/євро.