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НБУ на 22 листопада встановив курс євро на рівні 31,68 грн/євро

Новини » Фінанси    21.11.2018 - 17:41
НБУ на 22 листопада встановив курс євро на рівні 31,68 грн/євро
Фото: колаж (Paxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала

Національний банк України (НБУ) на 22 листопада 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 2 копійки до 31,68 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 22 листопада встановлено на такому рівні:

3168,8381 гривні за 100 євро (-2,0741 грн).

При цьому курс євро на 21 листопада становить 3170,9122 гривні за 100 євро.

НБУ на 22 листопада встановив курс євро на рівні 31,68 грн/євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 21 листопада 2018 року, обмінних пунктах курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 31,96 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,70 - 31,80 (30,84 - 31,80 - 20 листопада), продажу 31,70 - 32,20 (31,75 - 32,35 - 20 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,52 (31,59 - 20 листопада), продажу - 31,96 (32,04 - 20 листопада) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро курс євро знизився на 2 копійки до 31,62 грн/євро. Курс покупки становить 31,60 грн/євро.

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