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Наличный курс евро снизился на 10 копеек

Новости » Финансы    21.11.2018 - 11:56
Наличный курс евро снизился на 10 копеек
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар стабилен, евро падает на рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 21 ноября 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем остался на уровне 27,97 гривен за доллар, в покупке остался на уровне 27,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 31,96 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27, 00 - 27,95 (27, 00 - 27,91 - 20 ноября), продажи 27,84 - 28,10 (27,83 - 28,19 - 20 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,74 (27,74 - 20 ноября), продажи - 28,97 (28,97 - 20 ноября) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,70 - 31,80 (30,84 - 31,80 - 20 ноября), продажи 31,70 - 32,20 (31,75 - 32,35 - 20 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,52 (31,59 - 20 ноября), продажи - 31,96 (32,04 - 20 ноября) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 - 4,20 (2,60 - 4,18 - 20 ноября), продажи - 4,15 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 20 ноября) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,86 (3,85 - 20 ноября), продажи 4,27 (4,27 - 20 ноября) грн за 10 рублей.

Курс доллара на межбанке вырос до 27,80 грн/доллар Курс доллара на межбанке вырос до 27,76 грн/доллар
Темы: Курс доллара
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