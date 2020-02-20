НБУ снизил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,47 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 21 февраля установлен на таком уровне: 24,4777 гривен за 1 доллар (-0,0454 грн). При этом курс доллара на 20 февраля составляет 24,5231 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 20 февраля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии курс в продаже вырос на 1 копейку до 24,50 гривен за доллар, курс в покупке до 24,48 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 26,43 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 20 февраля справочный курс на уровне 24,48 грн/доллар, снизив его по сравнению с 19 февраля (24,52 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 20 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 24,54 гривен за доллар, курс евро снизился на 4 копейки до 26,55 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,29 (24,30 - 19 февраля), продажи - 24,52 (24,54 - 19 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,19 (26,24 - 19 февраля), продажи - 26,55 (26,59 - 19 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,55 (3,54 - 19 февраля), продажи 3,88 (3,88 - 19 февраля) грн за 10 рублей.