НБУ знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 21 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,47 гривень за долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 21 лютого встановлено на такому рівні: 24,4777 гривень за 1 долар (-0,0454 грн). При цьому курс долара на 20 лютого становить 24,5231 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 20 лютого міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії курс продажу виріс на 1 копійку до 24,50 гривень за долар, курс купівлі до 24,48 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 26,43 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 20 лютого довідковий курс на рівні 24,48 грн/долар, знизивши його порівняно з 19 лютого (24,52 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 20 лютого курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 24,54 гривень за долар, курс євро знизився на 4 копійки до 26,55 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,29 (24,30 - 19 лютого), продажу - 24,52 (24,54 - 19 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,19 (26,24 - 19 лютого), продажу - 26,55 (26,59 - 19 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,55 (3,54 - 19 лютого), продажу 3,88 (3,88 - 19 лютого) грн за 10 рублів.