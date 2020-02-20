Курс доллара немного снизился

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар колеблется возле уровня 24,50 гривен

В обменных пунктах Украины сегодня, 20 февраля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 24,54 гривен за доллар, курс евро снизился на 4 копейки до 26,55 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,29 (24,30 - 19 февраля), продажи - 24,52 (24,54 - 19 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,19 (26,24 - 19 февраля), продажи - 26,55 (26,59 - 19 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,55 (3,54 - 19 февраля), продажи 3,88 (3,88 - 19 февраля) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,35-24,50 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 20 февраля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии курс в продаже вырос на 1 копейку до 24,50 гривен за доллар, курс в покупке до 24,48 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 26,43 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 20 февраля справочный курс на уровне 24,48 грн/доллар, снизив его по сравнению с 19 февраля (24,52 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Как сообщало РБК-Украина, экспертная миссия Международного валютного фонда 20 февраля приступила к переговорам с властями Украины.

Напомним, руководство Национального банка Украины и представители экономического блока Кабинета министров 17 февраля снова обсуждали выполнение предварительных действий (prior actions) для принятия новой программы сотрудничества с МВФ на уровне Совета директоров фонда.