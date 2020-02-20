Межбанк открылся ростом курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара снова поднялся до уровня 24,50 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 20 февраля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 24,50 гривен за доллар, курс в покупке до 24,48 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 26,43 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,4800 - 24,5000 грн/доллар, евро 26,4188 - 26,4379 грн/евро, российский рубль 0,3834 - 0,3839 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4800 24,5000 EUR/UAH 26,4188 26,4379 RUB/UAH 0,3834 0,3839

Напомним, 19 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,4700 - 24,4900 грн/доллар, евро 26,4011 - 26,4227 грн/евро, российский рубль 0,3842 - 0,3847 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,52 гривен за доллар, что на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 20 февраля установлен на таком уровне: 24,5231 гривен за 1 доллар (+0,0800 грн). При этом курс доллара на 19 февраля составляет 24,4431 гривен за 1 доллар.

Как сообщало РБК-Украина, экспертная миссия Международного валютного фонда 20 февраля приступила к переговорам с властями Украины.

Напомним, руководство Национального банка Украины и представители экономического блока Кабинета министров 17 февраля снова обсуждали выполнение предварительных действий (prior actions) для принятия новой программы сотрудничества с МВФ на уровне Совета директоров фонда.