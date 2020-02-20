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Межбанк открылся ростом курса доллара

Новости » Финансы     20.02.2020 - 10:40
Межбанк открылся ростом курса доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара снова поднялся до уровня 24,50 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 20 февраля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 24,50 гривен за доллар, курс в покупке до 24,48 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 26,43 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,4800 - 24,5000 грн/доллар, евро 26,4188 - 26,4379 грн/евро, российский рубль 0,3834 - 0,3839 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,4800

24,5000

EUR/UAH

26,4188

26,4379

RUB/UAH

0,3834

0,3839

Межбанк открылся ростом курса доллара

Напомним, 19 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,4700 - 24,4900 грн/доллар, евро 26,4011 - 26,4227 грн/евро, российский рубль 0,3842 - 0,3847 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,52 гривен за доллар, что на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 20 февраля установлен на таком уровне: 24,5231 гривен за 1 доллар (+0,0800 грн). При этом курс доллара на 19 февраля составляет 24,4431 гривен за 1 доллар.

Как сообщало РБК-Украина, экспертная миссия Международного валютного фонда 20 февраля приступила к переговорам с властями Украины.

Напомним, руководство Национального банка Украины и представители экономического блока Кабинета министров 17 февраля снова обсуждали выполнение предварительных действий (prior actions) для принятия новой программы сотрудничества с МВФ на уровне Совета директоров фонда.

НБУ на 20 февраля повысил официальный курс доллара Курс доллара вырос на межбанке
Темы: Курс доллара
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