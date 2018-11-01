ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

НБУ на 2 ноября установил курс гривны на уровне 28,15 грн/доллар

Новости » Финансы    01.11.2018 - 16:00
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара вырос на 4 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,15 грн/доллар, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 2 ноября установлен на таком уровне: 2815,7863 гривен за 100 долларов (+3,9031 гривен).

При этом курс доллара на 1 ноября составляет 2811,8832 гривен за 100 долларов.

НБУ на 2 ноября установил курс гривны на уровне 28,15 грн/доллар

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, справочное значение курса доллара на 2 ноября составило 28,17 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,1778 гривен за доллар, что на 7 копеек выше, чем установленный 31 октября (28,1084 гривен за доллар).

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 2 ноября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 3 копейки до 28,20 грн/доллар, курс в покупке вырос на 2 копейки до 28,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 18 копеек до 32,05 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 3 копейки до 28,24 гривен за доллар, в покупке курс доллара вырос на 3 копейки до 28,05 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 32,25 гривен за евро.

Курс доллара на межбанке находится на уровне 28,18 грн/доллар НБУ повысил справочный курс доллара до 28,17 грн/доллар
Темы: Курс доллара
Новости Украины Национальный банк УкраиныКурс гривныКурс доллара
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь