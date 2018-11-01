НБУ на 2 ноября установил курс гривны на уровне 28,15 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара вырос на 4 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,15 грн/доллар, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 2 ноября установлен на таком уровне: 2815,7863 гривен за 100 долларов (+3,9031 гривен).

При этом курс доллара на 1 ноября составляет 2811,8832 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, справочное значение курса доллара на 2 ноября составило 28,17 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,1778 гривен за доллар, что на 7 копеек выше, чем установленный 31 октября (28,1084 гривен за доллар).

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 2 ноября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 3 копейки до 28,20 грн/доллар, курс в покупке вырос на 2 копейки до 28,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 18 копеек до 32,05 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 3 копейки до 28,24 гривен за доллар, в покупке курс доллара вырос на 3 копейки до 28,05 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 32,25 гривен за евро.