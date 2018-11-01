НБУ на 2 листопада встановив курс гривні на рівні 28,15 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на 4 копійки

Національний банк України (НБУ) на 2 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,15 грн/долар, що на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 2 листопада встановлено на такому рівні: 2815,7863 гривень за 100 доларів (+3,9031 гривень).

При цьому курс долара на 1 листопада становить 2811,8832 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 2 листопада склало 28,17 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,1778 гривень за долар, що на 7 копійок вище, ніж встановлений 31 жовтня (28,1084 гривень за долар).

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 2 листопада 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 3 копійки до 28,20 грн/долар, курс купівлі зріс на 2 копійки до 28,17 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 18 копійок до 32,05 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах України курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем підвищився на 3 копійки до 28,24 гривень за долар, курс купівлі долара виріс на 3 копійки до 28,05 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 32,25 гривень за євро.