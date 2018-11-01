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НБУ повысил справочный курс доллара до 28,17 грн/доллар

Новости » Финансы    01.11.2018 - 12:28
Фото: обмен валют (РБК-Украина)
Фото: обмен валют (РБК-Украина)

Курс доллара вырос на 7 копеек

Справочное значение курса доллара на 1 ноября составило 28,17 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,1778 гривен за доллар, что на 7 копеек выше, чем установленный 31 октября (28,1084 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 1 ноября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 3 копейки до 28,20 грн/доллар, курс в покупке вырос на 2 копейки до 28,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 18 копеек до 32,05 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 3 копейки до 28,24 гривен за доллар, в покупке курс доллара вырос на 3 копейки до 28,05 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 32,25 гривен за евро.

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Темы: Курс доллара
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