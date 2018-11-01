Доллар и евро немного выросли на наличном рынке

Фото: обмен валют (РБК-Украина)

Доллар и евро дорожают на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 1 ноября 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 3 копейки до 28,24 гривен за доллар, в покупке курс доллара вырос на 3 копейки до 28,05 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 32,25 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,30 - 28,17 (27,30 - 28,17 - 31 октября), продажи 28,15 - 28,70 (28,10 - 28,70 - 31 октября) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,05 (28,02 - 31 октября), продажи - 28,24 (28,21 - 31 октября) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,20 - 32,10 (30,15 - 32,20 - 31 октября), продажи 32,00 - 32,88 (32,00 - 32,87 - 31 октября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 37,78 (37,77 - 31 октября), продажи - 32,25 (32,21 - 31 октября) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,00 - 4,25 (2,60 - 4,25 - 31 октября), продажи - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 31 октября) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,93 (3,91 - 31 октября), продажи 4,32 (4,32 - 31 октября) грн за 10 рублей.