Курс доллара на межбанке вырос до 28,20 грн/доллар

Национальная валюта дешевеет на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 1 ноября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 3 копейки до 28,20 грн/доллар, курс в покупке вырос на 2 копейки до 28,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 18 копеек до 32,05гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,0800 - 28,1000 грн/доллар, евро 32,0321 - 32,0577 грн/евро, российский рубль 0,4292 - 0,4300 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1700 28,2000

EUR/UAH 32,0321 32,0577

RUB/UAH 0,4292 0,4300

Напомним, 31 октября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,1500 - 28,1700 грн/доллар, евро 31,8488 - 37,8799 грн/евро, российский рубль 0,4275 - 0,4282 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,11 грн/доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 1 ноября установлен на таком уровне: 2811,8832 гривен за 100 долларов (-4,5605 гривен).