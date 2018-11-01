ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Курс доллара на межбанке снизился до 28,12 грн/доллар

Новости » Финансы    01.11.2018 - 17:05
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар на межбанке немного подешевел

Курс доллара на межбанке в продаже 1 ноября 2018 года снизился на 5 копеек до 28,12 грн/доллар, курс в покупке снизился на 5 копеек до 28,10 грн/доллар. Курс евро вырос на 21 копейку до 32,08 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,1000 - 28,1250 грн/доллар, евро 32,0592 - 32,0850 грн/евро, российский рубль 0,4278 - 0,4286 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,1000    28,1250

EUR/UAH     32,0592    32,0850

RUB/UAH     0,4278       0,4286

Курс доллара на межбанке снизился до 28,12 грн/доллар

Напомним, 31 октября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,1500 - 28,1700 грн/доллар, евро 31,8488 - 37,8799 грн/евро, российский рубль 0,4275 - 0,4282 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,15 грн/доллар, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 2 ноября установлен на таком уровне: 2815,7863 гривен за 100 долларов (+3,9031 гривен).

Напомним, справочное значение курса доллара на 2 ноября составило 28,17 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,1778 гривен за доллар, что на 7 копеек выше, чем установленный 1 ноября (28,1084 гривен за доллар).

НБУ на 2 ноября установил курс гривны на уровне 28,15 грн/доллар Курс доллара на межбанке находится на уровне 28,18 грн/доллар
Новости Украины Курс гривныКурс доллараМежбанк
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь