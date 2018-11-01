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НБУ встановив на 2 листопада курс євро на рівні 32,08 грн/євро

Новини » Фінанси    01.11.2018 - 17:54
Фото: єдина європейська валюта (Pixabey)
Фото: єдина європейська валюта (Pixabey)

Єдина європейська валюта подорожчала на 25 копійок

Національний банк України (НБУ) на 2 листопада 2018 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс євро до гривні на 25 копійок до 32,08 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 2 листопада встановлено на такому рівні:

3208,0253 гривні за 100 євро (+25,5359 грн).

При цьому курс євро на 31 жовтня становить 3182,4894 гривні за 100 євро.

НБУ встановив на 2 листопада курс євро на рівні 32,08 грн/євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 31 жовтня 2018 року, обмінних пунктах курс євро у продажу зріс на 4 копійки до 32,25 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,20 - 32,10 (30,15 - 32,20 - 31 жовтня), продажу 32,00 - 32,88 (32,00 - 32,87 - 31 жовтня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 37,78 (37,77 - 31 жовтня), продажу - 32,25 (32,21 - 31 жовтня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 21 копійку до 32,08 грн/євро. Курс покупки становить 32,05 грн/євро.

Курс долара на міжбанку знизився до 28,12 грн/долар НБУ на 2 листопада встановив курс гривні на рівні 28,15 грн/долар
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