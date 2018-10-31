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НБУ на 1 ноября установил курс евро на уровне 31,82 грн/евро

Новости » Финансы    31.10.2018 - 17:44

Единая европейская валюта подешевела на 20 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро к гривне на 20 копеек до 31,82 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 1 ноября установлен на таком уровне:

3182,4894 гривны за 100 евро (-20,3704 грн).

При этом курс евро на 31 октября составляет 3202,8598 гривны за 100 евро.

НБУ на 1 ноября установил курс евро на уровне 31,82 грн/евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 31 октября 2018 года, в обменных пунктах курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 32,21 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,15 - 32,20 (30,25 - 32,25 - 30 октября), продажи 32,00 - 32,87 (32,10 - 32,95 - 30 октября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 37,77 (31,87 - 30 октября), продажи - 32,21 (32,33 - 30 октября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже  снизился на 10 копеек до 31,93 гривен за евро. Курс покупки составляет 31,90 грн/евро.

Курс евро на межбанке упал ниже 32 грн/доллар НБУ на 1 ноября установил курс гривны на уровне 28,11 грн/доллар
Темы: Курс доллара
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