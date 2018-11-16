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НБУ на 19 ноября установил курс евро на уровне 31,49 грн/евро

Новости » Финансы    16.11.2018 - 17:32
НБУ на 19 ноября установил курс евро на уровне 31,49 грн/евро
Фото: коллаж (Paxabay)

Единая европейская валюта подорожала

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 9 копеек до 31,49 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 19 ноября установлен на таком уровне:

3149,0789 гривны за 100 евро (9,1993 грн).

При этом курс евро на 16 ноября составляет 3139,8796 гривны за 100 евро.

НБУ на 19 ноября установил курс евро на уровне 31,49 грн/евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 16 ноября 2018 года, курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 31,78 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,57 - 31,65 (30,00 - 31,60 - 15 ноября), продажи 31,55 - 32,49 (31,59 - 32,45 - 15 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,33 (31,35 - 15 ноября), продажи - 31,78 (31,82 - 15 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро курс евро вырос на 18 копеек до 31,67 грн/евро. Курс покупки составляет 31,64 грн/евро.

Курс доллара на межбанке снизился до 27,79 грн/доллар НБУ на 19 ноября установил курс гривны на уровне 27,75 грн/доллар
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