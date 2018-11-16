НБУ на 19 ноября установил курс евро на уровне 31,49 грн/евро

Фото: коллаж (Paxabay)

Единая европейская валюта подорожала

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 9 копеек до 31,49 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 19 ноября установлен на таком уровне:

3149,0789 гривны за 100 евро (9,1993 грн).

При этом курс евро на 16 ноября составляет 3139,8796 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 16 ноября 2018 года, курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 31,78 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,57 - 31,65 (30,00 - 31,60 - 15 ноября), продажи 31,55 - 32,49 (31,59 - 32,45 - 15 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,33 (31,35 - 15 ноября), продажи - 31,78 (31,82 - 15 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро курс евро вырос на 18 копеек до 31,67 грн/евро. Курс покупки составляет 31,64 грн/евро.