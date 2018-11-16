Наличный курс доллара снизился еще на 4 копейки

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар и евро снижаются на рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 16 ноября 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 4 копейки до 27,95 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился на 4 копейки до 27,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 31,78 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27, 00 - 27,93 (27, 00 - 27,90 - 15 ноября), продажи 27,83 - 28,20 (27,89 - 29,00 - 15 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,74 (27,78 - 15 ноября), продажи - 28,95 (28,99 - 15 ноября) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,57 - 31,65 (30,00 - 31,60 - 15 ноября), продажи 31,55 - 32,49 (31,59 - 32,45 - 15 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,33 (31,35 - 15 ноября), продажи - 31,78 (31,82 - 15 ноября) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 - 4,18 (2,60 - 4,13 - 15 ноября), продажи - 4,10 - 5,00 (4,09 - 5,00 - 15 ноября) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,83 (3,80 - 15 ноября), продажи 4,24 (4,20 - 15 ноября) грн за 10 рублей.