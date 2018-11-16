НБУ встановив на 19 листопада курс євро на рівні 31,49 грн/євро

Фото: колаж (Paxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала

Національний банк України (НБУ) на 19 листопада 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 9 копійок до 31,49 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 19 листопада встановлено на такому рівні:

3149,0789 гривні за 100 євро (9,1993 грн).

При цьому курс євро на 16 листопада становить 3139,8796 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 16 листопада 2018 року, курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 31,78 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,57 - 31,65 (30,00 - 31,60 - 15 листопада), продажу 31,55 - 32,49 (31,59 - 32,45 - 15 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,33 (31,35 - 15 листопада), продажу - 31,78 (31,82 - 15 листопада) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро курс євро виріс на 18 копійок до 31,67 грн/євро. Курс покупки становить 31,64 грн/євро.