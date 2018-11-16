Курс доллара на межбанке снизился до 27,79 грн/доллар

Фото: коллаж (Paxabay)

Доллар на межбанке подешевел на 2 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 16 ноября 2018 года снизился на 2 копейки до 27,77 грн/доллар, курс в покупке снизился до 27,74 грн/доллар. Курс евро вырос на 18 копеек до 31,67 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,7400 - 27,7700 грн/доллар, евро 31,6485 - 31,6716 грн/евро, российский рубль 0,4209 - 0,4216 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7400 27,7700

EUR/UAH 31,6485 31,6716

RUB/UAH 0,4209 0,4216

Напомним, 15 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,7650 - 27,7900 грн/доллар, евро 31,3827 - 31,3999 грн/евро, российский рубль 0,4169 - 0,4175 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,75 грн/доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 19 ноября установлен на таком уровне: 2775,497 гривен за 100 долларов (-1,9286 гривен).

Справочное значение курса доллара на 16 ноября составило 27,74 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,7447 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже, чем установленный 15 ноября (27,7730 гривен за доллар).