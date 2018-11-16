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Курс доллара на межбанке снизился до 27,79 грн/доллар

Новости » Финансы    16.11.2018 - 17:07
Курс доллара на межбанке снизился до 27,79 грн/доллар
Фото: коллаж (Paxabay)

Доллар на межбанке подешевел на 2 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 16 ноября 2018 года снизился на 2 копейки до 27,77 грн/доллар, курс в покупке снизился до 27,74 грн/доллар. Курс евро вырос на 18 копеек до 31,67 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,7400 - 27,7700 грн/доллар, евро 31,6485 - 31,6716 грн/евро, российский рубль 0,4209 - 0,4216 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,7400     27,7700

EUR/UAH     31,6485     31,6716

RUB/UAH     0,4209       0,4216

Курс доллара на межбанке снизился до 27,79 грн/доллар

Напомним, 15 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,7650 - 27,7900 грн/доллар, евро 31,3827 - 31,3999 грн/евро, российский рубль 0,4169 - 0,4175 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,75 грн/доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 19 ноября установлен на таком уровне: 2775,497 гривен за 100 долларов (-1,9286 гривен).

Справочное значение курса доллара на 16 ноября составило 27,74 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,7447 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже, чем установленный 15 ноября (27,7730 гривен за доллар).

НБУ на 19 ноября установил курс гривны на уровне 27,75 грн/доллар Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,80 грн/доллар
Темы: Курс доллара
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