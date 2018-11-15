НБУ на 16 ноября установил курс евро на уровне 31,39 грн/евро

Фото: коллаж (Paxabay)

Единая европейская валюта подешевела

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 5 копеек до 31,39 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 16 ноября установлен на таком уровне:

3139,8796 гривны за 100 евро (-4,8597 грн).

При этом курс евро на 15 ноября составляет 3144,7393 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 15 ноября 2018 года, курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 31,82 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,00 - 31,60 (30,00 - 32,00 - 14 ноября), продажи 31,59 - 32,45 (31,55 - 32,40 - 14 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,35 (31,32 - 14 ноября), продажи - 31,82 (31,87 - 14 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро курс евро снизился на 2 копейки до 31,39 грн/евро. Курс покупки составляет 31,38 грн/евро.