НБУ на 16 августа повысил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,32 гривен за доллар, что на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 16 августа установлен на таком уровне: 2532,1651 гривен за 100 долларов (+7,2334 гривен).

При этом курс доллара на 15 августа составляет 2524,9317 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, межбанковский валютный рынок 15 августа открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 10 копеек до 25,36 гривен за доллар, курс в покупке до 25,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 28,26 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил 15 августа справочный курс на уровне 25,36 гривен за доллар, что на 12 копеек выше, чем 14 августа (25,24 гривен за доллар).

Межбанк закрылся котировками в диапазоне 25,1500 - 25,1800 грн/доллар, евро 27,9466 - 27,9855 грн/евро, российский рубль 0,3800 - 0,3809 грн/рубль.

В то же время курс доллара в обменных пунктах Украины в продаже 15 августа вырос на 10 копеек до 25,49 гривен за доллар, курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 28,51 гривен за доллар.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,23 (25,12 - 14 августа), продажи - 25,49 (25,39 - 14 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,02 (27,98 - 14 августа), продажи - 28,51 (28,47 - 14 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,58 (3,58 - 14 августа), продажи 3,96 (3,96 - 14 августа) грн за 10 рублей.