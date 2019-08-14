Курс доллара растет на межбанке

Доллар подорожал на 3 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 14 августа 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 3 копейки до 25,20 гривен за доллар, курс в покупке до 25,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 28,17 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,1800 - 25,2000 грн/доллар, евро 28,1562 - 28,1736 грн/евро, российский рубль 0,3856 - 0,3860 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,1800 25,2000

EUR/UAH 28,1562 28,1736

RUB/UAH 0,3856 0,3860

Напомним, 13 августа 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,1500 - 25,1700 грн/доллар, евро 28,1202 - 28,1400 грн/евро, российский рубль 0,3848 - 0,3853 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,14 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 14 августа установлен на таком уровне: 2514,616 гривен за 100 долларов (-1,2327 гривен).

Напомним, аналитик Альпари Максим Пархоменко в комментарии РБК-Украина заявил, что на текущей неделе гривна будет находиться в коридоре 25,10- 25,40 грн/доллар.

Отметим, с начала текущей недели курс доллара находится в узком диапазоне 25,10-25,20 грн за доллар на наличном и на межбанковском валютном рынке.