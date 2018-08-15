НБУ на 16 августа немного усилил курс гривны до 27,45 грн/доллар

Новости Финансы 15.08.2018 - 16:18
Иллюстративное фото (пресс-офис НБУ)
Иллюстративное фото (пресс-офис НБУ)

Курс гривны повысился на 0,9 копеек по отношению к доллару

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 15 августа, усилил курс гривны до 27,45 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны на 16 августа установлен на следующем уровне:

2 744,9860 гривны за 100 долларов (-0,9062).

НБУ на 16 августа немного усилил курс гривны до 27,45 грн/доллар

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что справочное значение курса доллара на 15 августа снизилось до 27,44 гривен за доллар. Таким образом, справочный курс гривны к доллару опустился на 2 копейки по сравнению с предыдущим днем.

Нацбанк публикует справочное значение курса гривны к доллару в связи с заключенным на межбанке соглашениями по состоянию на 12:00 для предоставления субъектам рынка оперативного индикатора курса.

Отметим, что 15 августа в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем повысился на 4 копейки - до 27,59 гривен за доллар, курс покупки доллара повысился до 27,33 гривен за доллар. По сравнению с данными на 14 августа курс евро в продаже снизился на 8 копеек - до 31,54 гривен за евро.

Наличный курс доллара в продаже приблизился к 27,60 грн/доллар Курс доллара на межбанке находится на отметке 27,47 гривен за доллар
Темы: Курс доллара    Теги:  Национальный банк Украины,  курсы валют,  Курс гривны,  Курс доллара  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС