НБУ на 16 серпня дещо посилив курс гривні до 27,45 грн/долар

Курс гривні підвищився на 0,9 копійок по відношенню до долара

Національний банк України (НБУ) на 16 серпня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем, 15 серпня, посилив курс гривні до 27,45 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні на 16 серпня встановлено на такому рівні:

2 744,9860 гривні за 100 доларів (-0,9062).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що довідкове значення курсу долара на 15 серпня знизилось до 27,44 гривень за долар. Таким чином, довідковий курс гривні до долара опустився на 2 копійки в порівнянні з попереднім днем.

Нацбанк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанку угодами станом на 12:00 для надання суб'єктам ринку оперативного індикатора курсу.

Відзначимо, 15 серпня в обмінних пунктах України курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем підвищився на 4 копійки - до 27,59 гривень за долар, курс купівлі долара підвищився до 27,33 гривень за долар. Порівняно з даними 14 серпня курс євро в продажу знизився на 8 копійок - до 31,54 гривень за євро.