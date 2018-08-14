НБУ на 15 серпня послабив курс гривні до 27,45 грн/долар

Курс гривні просів ще на 11 копійок по відношенню до долара

Національний банк України (НБУ) на 15 серпня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем, 14 серпня, послабив курс гривні до 27,45 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні на 15 серпня встановлено на такому рівні:

2745,8922 гривні за 100 доларів (+11,4474).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що довідкове значення курсу долара на 14 серпня підвищилося до 27,46 гривень за долар. Таким чином, довідковий курс гривні до долара опустився ще на 13 копійок в порівнянні з попереднім днем.

Нацбанк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанку угодами станом на 12:00 для надання суб'єктам ринку оперативного індикатора курсу.

Відзначимо, 14 серпня в обмінних пунктах України курс долара в продажу досяг 27,55 гривень за долар, курс купівлі долара підвищився до 27,29 гривень за долар. Порівняно з даними 13 серпня курс євро у продажу виріс на 8 копійок - до 31,62 гривень за євро.