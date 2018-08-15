Готівковий курс долара в продажу наблизився до 27,60 грн/долар

Євро подешевшав на 8 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 15 серпня 2018 року, 11:15 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем підвищився на 4 копійки - до 27,59 гривень за долар, курс купівлі долара підвищився до 27,33 гривень за долар. Порівняно з даними 14 серпня курс євро в продажу знизився на 8 копійок - до 31,54 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 26,90 - 27,48 (26,90 - 27,45 - 14 серпня), продажу 27,47 - 27,95 (27,45 - 27,95 - 14 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 27,3333 (27,2949 - 14 серпня), продажу - 27,5920 (27,5548 - 14 серпня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 30,37 - 31,27 (30,55 - 31,88 - 14 серпня), продажу - 31,15 - 31,85 (31,30 - 32,06 - 14 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,9469 (31,0320 - 14 серпня), продажу - 31,5475 (31,6290 - 14 серпня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,800 - 4,080 (2,800 - 4,000 - 14 серпня), продажу - 4,050 - 5,000 (4,000 - 5,000 - 14 серпня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,712 (3,622 - 14 серпня), продажу 4,210 (4,177 - 14 серпня) грн за 10 рублів.